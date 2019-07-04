كشف الفنان محمد عبد الرحمن، عن تفاصيل اتصال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، به، حيث أشار إلى أن "مو" صديقا له هو وعلي ربيع منذ سنوات، وقت أن كان يلعب لنادي فيورنتينا الإيطالي.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره على راديو "نجوم إف إم"،: "لقيت محمد صلاح بيكلمني وأنا بصور مسلسل الواد سيد الشحات اللي اتعرض في رمضان اللي فات، قال لي أنا في إنجلترا، وبعدين قال لي إنت أخدت لقب فخر العرب مني، وأنا بتفرج عليكم، وسلم لي عالناس اللي عندكم، ومبروك".

من ناحية أخرى، أشار محمد عبد الرحمن إلى أنه يتمنى أن يُمثل أشياء غير كوميدية، مضيفًا: "لكن الناس بتحب الكوميديا، وهي صعبة جدًا، فالمصريين خاصة، بيحبوا الضحك، وده بيعلم مع الناس، ووجهة نظري إن الكوميديا أصعب من التراجيديا، وأنا عمري ما عملت تراجيدي غير مرة واحدة في الجامعة".

وأشار إلى أن صديقه الفنان مصطفى خاطر، "ممثل تقيل" ولم يكن كوميدانا، كما لم يتوقع أحد له النجاح المبهر في دور الكوميديا، مستطردًا: "لكنه قدم الكوميدي مع التراجيدي في مسلسل طلقة حظ، رمضان اللي فات".