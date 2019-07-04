لقي شاب مصرعه، متأثرا بإصابته بالتسمم، فيما جرى إنقاذ 5 فتيات، اليوم، إثر تناولهم أقراص حفظ الغلال السامة، بعدد من مراكز محافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مراكز شرطة إيتاي البارود وأبو حمص والدلنجات، بوصول 6 حالات مصابة بالتسمم نتيجة تناولهم أقراص حفظ الغلال السامة.

وتبين استقبال مستشفى أبو حمص، حالتين مصابتين بالتسمم نتيجة تناول قرصين لحفظ الغلال، لربة منزل تدعى "نجاة. ع. ق"، 18 سنة، مقيمة بمركز أبو حمص، والثانية فتاة تدعى "إيمان. ع. ع"، 15 سنة، ومقيمة بمركز أبو حمص، إثر تناول قرص غلال، وأجريت الإسعافات الأولية لهما، وجرى تحويلهما لمركز سموم كفر الدوار.

كما استقبل مركز سموم مستشفى إيتاي البارود 4 حالات توفي منهم "محمد. نجيب. أ"، 34 سنة، مقيم بإيتاي البارود، و3 مصابات هن "بسمة. ك. م"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة في إيتاي البارود، "انتصار. د. ع"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز الدلنجات، "صابرين. أ. أ"، 15 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز كوم حمادة، نتيجة تناول أقراص سامة، وأجريت الإسعافات الأولية لهن وحجزهن تحت الملاحظة.

وحررت المحاضر اللازمة.