مخبأة داخل أرض فضاء ومخزن.. ضبط 28 ألف و500 لتر سولار في الغربية

ضبط رجال مباحث تموين الغربية 28 ألف و500 لتر سولار مدعم، داخل مخزنين، بهدف حجبها وبيعها في السوق السوداء.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بضبط 20 ألف و500 لتر سولار مدعم داخل سيارة (فنطاس) قيادة المدعو "ع. ي" 51 عاما مقيم كفر الشوربجب، مركز طنطا، في قطعة أرض خلف محطة بنزين، ملك "س. م"، حيث حجبها صاحبها بقصد بيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط 8 آلاف لتر سولار مدعم من قبل الدولة، معبأة داخل تانك داخل مخزن غير مرخص، في حي الغفران، دائرة قسم ثان طنطا، ملك "ح. س"، لذات السبب المتقدم.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.