ضبطت، اليوم، مديرية تموين المنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كمية كبيرة من السولار والبنزين وصلت لنحو 3 ملايين ونصف لتر قبل بيعها بالسوق السوداء، بحوزة صاحب محطة وقود، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وصاحب المحطة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قال مسؤول بالتموين، إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية والمديرية، تفيد استيلاء صاحب محطة وقود يدعى "م. ع" بمركز المنيا، على كميات كبيرة من البنزين والسولار المدعم من الدولة لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ووجود شبهة تزوير في المستندات الخاصة بالحصة المقررة.

بالانتقال والفحص تبين استيلاءه على 2 مليون و400 ألف لتر سولار، وأكثر من مليون لتر بنزين 80، وتقرر التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة المختصة لتباشر التحقيق.