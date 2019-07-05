إصدار قانون التأمين الصحي الشامل للنور يّدل على مدى إيمان القيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية صحة المواطن المصري ودوره في المجتمع، حسبما ترى الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

وقالت "عبدالحليم"، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن الدولة المصرية تُريد تقديم خدمة طيبة لمواطنيها بطريقة ميسرة، موضحة في الوقت ذاته أن التأمين الصحي الجديد هو قانون اجتماعي تكافلي، لضم جميع المواطنين إلى منظومة التأمين الصحي اعتمادا على اشتراكات المواطنين.

وعن الفئات غير القادرة، أوضحت أن الدولة ستدفع مستحقات الاشتراك بدلًا عنهم.

وأشارت إلى أن التأمين الصحي وفقا للقانون الجديد سيكفل الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ والأمراض المزمنة وأمراض الأورام بدون تكلفة، مع منح المواطن المؤمن عليه أحقية اختيار المكان الذي سيعالج فيه.