نَظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية كبرى، على هامش بطولة الأمم الأفريقية، مساء اليوم، بقلعة صلاح الدين.

حضر الاحتفالية وزيرا الشباب والرياضة والآثار، وسفراء الدول الأفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، التي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل جميع العقبات لخروج بطولة الأمم الأفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.

وأعلن وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، أن يسمح للأشقاء الأفارقة بدخول جميع الأماكن الأثرية بنفس قيمة دخول المصريين، خلال 2019، نظراً لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافة البطولة الأكبر على مستوي القارة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم استعراض دور القوات المسلحة المصرية في الإعداد للبطولة الأفريقية من خلال تطوير الاستادات ورفع كفاءتها.

وتم تكريم أفضل هتاف جماهيري لتشجيع المنتخبات القومية في بطولة الأمم الأفريقية 2019، على هامش الاحتفالية، للفائز أحمد سعيد صاحب هتاف: "مصر أعظم بلد في الكون".