استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:
مباراة غينيا بيساو وغانا
تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على ستاد السويس الجديد.
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".
مباراة بنين والكاميرون
تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد الإسماعيلية.
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".
مباراة موريتانيا وتونس
تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد السويس الجديد.
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".
مباراة أنجولا ومالي
تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد الإسماعيلية.
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".