استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:

مباراة غينيا بيساو وغانا

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على ستاد السويس الجديد.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة بنين والكاميرون

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد الإسماعيلية.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة موريتانيا وتونس

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد السويس الجديد.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة أنجولا ومالي

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد الإسماعيلية.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".