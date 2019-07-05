طقس اليوم الجمعة 5-7-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 24 38

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 24 36

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 22 36

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 20 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 30 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 46

الرياض 28 45

المنامة 34 40

أبوظبى 32 41

الكويت 32 47

دمشق 14 38

بيروت 25 29

عمان 19 34

القدس 19 34

غزة 22 29

بغداد 27 45

مسقط 30 37

صنعاء 16 30

الخرطوم 28 42

طرابلس 21 32

تونس 24 36

الجزائر 22 29

الرباط 14 25

نواكشوط 22 30