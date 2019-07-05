شكرت الفنانة سمية الخشاب رجال الشرطة، ممن قدموا لها المساعدة، بعدما قُطعت عجلة سيارتها على الطريق أثناء سفرها فجرا.

ونشرت الخشاب فيديو للمجند الذي غير عجلة سيارتها، معلقة: "يا جماعة أنا على طريق سفر والعجلة اتقطعت مني، ورجال الشرطة أخدوا العجلة وغيروهالي، بجد مشكورين أوي.. شكرا أوي تحيا مصر".

وتابعت: "مصر يعني الرجولة والشهامة والأخلاق العالية، حسّيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبدالمنعم صادق، اللي ساعدني على الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجعلي وفضل ماشي جنبي لغاية ما اطمن إن كله تمام، وشكرا للعسكري محمود ابن البلد الطيب اللي غير العجلة، أنا فخورة أوي بأولاد بلدي.. تحيا مصر".