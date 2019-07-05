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صامويل كافور: مصر وغانا الأقرب للنهائي

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سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2019 في مصر

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سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2019 في مصر

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أسعار العملات اليوم الجمعة 5-7-2019 في مصر

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