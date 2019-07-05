بعد تحريك أسعار البنزين.. إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

إجراءات تحويل السيارة من بنزين إلى غاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، تحريك أسعار الوقود ، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجاز

المنزلي 65 جنيها للأسطوانة

التجاري 130 جنيها للأسطوانة

البنزين

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر

الكيروسين

6.75 جنيه للتر

السولار

6.75 جنيه للتر

وترصد "الوطن" إجراءات ومستندات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كالتالي:

المستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين لغاز

- صورتين من رخصة السيارة

- صورتين من بطاقة الرقم القومي

- إيصال مياه أو نور أو تليفون لمنزل صاحب السيارة

- ضامن من الدرجة الأولى، وبطاقته

وتتكون عملية التحويل من أسطوانة الغاز، منظم الضغط، الخلاط، جهاز الحقن، مفتاح التحويل، صمام الملء (بلف الشحن)، صمام الغاز، صمام البنزين.

ويتم التحويل من خلال شركات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز، وعناوينها الرئيسية كالتالي:

شركة العربية للغاز

11 شارع الأندلس، هليوبلس، القاهرة

شركة كارجاس

مربع 312شارع اللواء محمد ابراهيم الشيخ، الماظة، القاهرة

شركة غازتك

القطاع الأول من أول ش التسعين بجانب مول مركز المدينة التجاري، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة

شركة ماستر جاس

262 شارع السودان، المهندسين

شركة الغاز الطبيعي للسيارات

68 عمارات رابعة الاستثمارية، أول شارع عباس العقاد، بعد مسجد الحق، مدينة نصر.