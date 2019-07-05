قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إنه لا مساس برغيف الخبز المدعم من قبل الدولة، عقب تحريك أسعار الوقود، مضيفا أن هناك حملات تفتيشية على أصحاب المخابز بصفة مستمرة، للتأكد من انضباطها وضمان وصول الخبز لمستحقيه دون استغلال البعض.

وأضاف المحافظ، لـ"الوطن"، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات المحافظة، وأنه كلف رؤساء المدن والمتابعة التموينية بمكتبه ومديرية التموين ومباحث التموين، بالمرور على المخابز بشكل مستمر ، موضحا أن الدولة ستتحمل فرق السولار المستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.