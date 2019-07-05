اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود اليوم.

وأمر المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأسواق وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها ويأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة تعريفة الأجرة لوسائل النقل بنسبة 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، ومديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يجرى وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويجرى وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي محطة وقود تكتب أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسؤوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373

كما أعطى المحافظ، تعليماته إلى اللواء نبيل عدلي مدير إدارة مرور القليوبية، بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.