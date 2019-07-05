يعكف المسؤولون بمحافظة القليوبية حاليا على وضع تعريفة لخطوط المواصلات والمواقف وخطوط السير المختلفة بين المحافظة والمحافظات الأخرى وأجرة السرفيس الداخلي بالمدن والـ"توك توك" ومرفق النقل العام بالتنسيق بين المرور وإدارة المواقف وأجهزة المحافظة، وذلك تماشيا مع تحريك أسعار المواد البترولية.

قال الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، إن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب بالأسعار وجار تسيير حملات لضبط المواقف والأسواق وعدم المغالاة في أسعار السلع.

وأشار إلى أنه جار تحديد سعر التعريفة لخطوط السرفيس الداخلية والنقل بين المحافظات بهامش ربح معقول دون أن يضار المواطن، وسيجرى وضع التعريفة بالمواقف فور الانتهاء منها وإلزام السائقين بها ومتابعة الموقف.

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن محطات البنزين تعمل بشكل طبيعي وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليا.

وأوضح محمد عبد الهادي مدير المواقف بالقليوبية، أن هناك رقابة صارمة على المواقف عن طريق لجان مشكلة تتابع الحركة لمنع أي سائقين يخالفوا التعليمات أو يقوموا بزيادة الأجرة عن التعريفة الرسمية واتخاذ الإجراءات ضدهم.

أضاف عبد الهادي، أن هناك تجمع للأتوبيسات داخل مجمع مواقف بنها وهي جاهزة للتحرك للدعم في حالة امتناع أي من السائقين عن تحميل الركاب، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتلق شكاوى حتى الآن، والأمور تسير بصورة طبيعية، مطالبا المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي انتهاك من قبل السائقين وعدم الالتفات لأي شائعات.