تستقبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا السبت، وفد المعاشات التبادلية السوداني برئاسة الدكتورة بثينة إبراهيم صالح في زيارة تبادلية تهدف إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين، خلال الفترة من 6 إلى 11 من يوليو الجاري.

ووجهت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد خلال زيارته إلى مصر.

قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الرقابة على عمليات صرف المعاشات التبادلية بين الدولتين، والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم بأنفسهم تتم بشكل دوري ونصف سنوي.

وأضاف أن بعثة من التأمينات المصرية ستصل إلى الخرطوم لمراجعة كشوف الصرف، حيث سيتم انتقاء مواطنين بشكل عشوائي للتحقق من صرف معاشاتهم وتوافر استمرار شروط الاستحقاق، وخصوصا حالات كبار السن بالإضافة لبحث بعض المشاكل لدى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وأوضح سامى عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن صرف المعاشات للسودانيين يتم بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة.

وتأتي زيارة الوفد السوداني لمصر في إطار تنفيذ اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر والسودان (المعاشات التبادلية)، والتي جرى إبرامها منذ 21 سبتمبر 1975، لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين والأعمال الحرة وكذلك المصريين العاملين بدولة السودان الشقيق، تأكيداً على مبدأ المساواة في معاملة مواطني البلدين للاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية في أماكن أعماله.