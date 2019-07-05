أعلنت محافظة القاهرة قبل قليل، الزيادات المقررة على أسعار السيرفيس الداخلي، للانتقالات داخل القاهرة الكبرى، إذ جاءت نسبة الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية وذلك وفق المسافة لكل خط سير.

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وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود طبقاً لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالتحريك، وبلغت الزيادة حوالي 15% للأجرة.