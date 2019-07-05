رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع مخالفي التسعيرة الجديدة للأجرة

شدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، مؤكد التعامل بحسم مع المخالفين.

جاء ذلك عبر اجتماع بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحدة، ولا تحدث مشكلات.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%.

كما أكد طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى، كما تم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق.

وأكد المتحدث الرسمي، أن التقارير وكذا جميع المحافظين أكدوا توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار فى محطات الوقود، وكذا اسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، وتم التشديد على زيادتها فى المناطق التى تشهد تكدسات وزحاماً حالياً مثل المحافظات الساحلية والسياحية، كما أكدوا استقرار حركة النقل والمواصلات فى ظل التعامل بالتعريفة الجديدة.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن رئيس الوزراء شدد أيضا على عمل جميع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حالة النقل الداخلى والخارجى فى المحافظات، وتوافر المنتجات البترولية المختلفة، مع ضرورة تجهيز عدد من الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعى للتعامل مع أى طارئ.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن عددا من المحافظين أعلنوا عن ضبط كميات من البنزين المخزنة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا هذه المخالفة.