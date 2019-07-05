استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أسعار المواصلات الجديدة من موقف المرج، وذلك بعدما اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لها من العاصمة إلى جميع المحافظات، بعد تحريك أسعار الوقود، طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبلغت الزيادة في أسعار المواصلات نحو 15%، وتستعرض "الوطن" سعر التعريفة الجديدة للأجرة من موقف المرج على النحو التالي:

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.