بعد إعلان مجلس الوزراء تحريك أسعار الوقود، صباح اليوم، بات التفكير في أمر تشغيل مكيف السيارات من عدمه يحتاج إلى الكثير من الوقت، لا سيما وأن درجات الحرارة تُجبر البعض على تشغيله، الا أن نادي السيارات "ADAC" الألماني، حسم الأمر.

ونشر النادي الألماني معدل استهلاك مكيف هواء السيارات من الوقود، حيث يستهلك المكيف في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر، وبعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر خارج المدينة أي على الطرق السريعة والصحراوية.

وقدم نادي السيارات إلى السائقين، عدة نصائح أعدها خبراء ألمان للحد من استهلاك الوقود كتهوية السيارة جيدا قبل الانطلاق بها، بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وعند الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.

ونصح ADAC المستخدمين، بعدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة والأقل من 5 كيلو متر وفتح النوافذ أثناء السير، بالإضافة لضرورة ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية، وأن ذلك ليس من أجل التقليل من استهلاك الوقود، بل أن الزيادة في درجات الحرارة قد تتسبب في أضرار صحية للمستخدم حدوث مشاكل بالدورة الدموية والإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.

وتراوحت الزيادات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، بين 16 و30 في المئة. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (نحو 22.7 في المئة)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (نحو 16.1 في المئة).

كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، وتضمن القرار زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها، والتجارية وصلت إلى 130 جنيها، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.