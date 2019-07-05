أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال محمد عوض أحد العاملين بإحدى محطات البنزين لـ"الوطن" إن تكلفة تحويل السيارة من بنزين لغاز تتراوح بين 8000 جنيه و9500 جنيه وفق اختلاف نوع السيارة، وتشمل عملية التحويل أسطوانة الغاز، منظم الضغط، الخلاط، جهاز الحقن، مفتاح التحويل، صمام الملء (بلف الشحن)، صمام الغاز، صمام البنزين.

وأضاف أن المستندات المطلوبة هي صورتين من رخصة السيارة، صورتين من بطاقة الرقم القومي، إيصال مياه أو نور أو تليفون لمنزل صاحب السيارة، ضامن من الدرجة الأولى، وبطاقته.

وجاءت أسعار الوقود الجديدة وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجاز

المنزلي 65 جنيها للأسطوانة.

التجاري 130 جنيها للأسطوانة.

البنزين

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر.

بنزين 92- 8 جنيهات للتر.

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر.

الكيروسين

6.75 جنيه للتر.

السولار

6.75 جنيه للتر.