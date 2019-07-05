محافظ المنيا: 2 جنيه للسرفيس و9 للتاكسي في أسعار المواصلات الجديدة

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بعد ظهر اليوم، عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي بين قرى ومراكز المحافظة ومع المحافظات المجاورة، وكذلك تعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة.

ووافق المحافظ على زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات السرفيس 25 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى 2 جنيه وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 قرشا، إلى 2.75 للخط رقم (1) و3.25 للخط رقم (2) والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيه إلى 14 جنيه للمنيا الجديدة.

شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة،وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة. ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.وأضاف أنه فيما يخص سيارات مشروع النقل الجماعي التابعة للمحافظة فيتم العمل بذات التعريفة للسرفيس داخل المدينة، وبين مدن المحافظة والقاهرة وأسيوط وبني سويف، وكذلك بين مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ إدارة المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع مشروع النقل الجماعي ومن تراه من الشركات الخاصة وجامعة المنيا للدفع بالعدد المناسب من المركبات في حالة وجود أي تداعيات من السائقين بأي خط من الخطوط سواء الرئيسية أو الفرعية وعند اللزوم.

وكلف المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع مطبعة المحافظة بطباعة استيكر لوضعه على سيارات السرفيس داخل المدينة، وبين العاصمة والمراكز، وبين المراكز والقاهرة وأسيوط وبني سويف، وعلى سيارات التاكسي على أن يحتوي على التعريفة المقررة بعد الزيادة وخط السير وعدد الركاب.