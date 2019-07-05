سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز الخارجة في محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، على حريق هائل شب بإحدى مزارع النخيل بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، حيث فوجئ الأهالي بنشوب الحريق بمزارع النخيل شمال المنازل السكنية بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بمزارع نخيل قديمة بقرية المنيرة شمال الخارجة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى توفير فناطيس مياه من الوحدة المحلية ومواتير الرش للسيطرة الكاملة على الحريق الذي شب عقب صلاه ظهر الجمعة، خشية انتقاله إلى المنازل السكنية.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.