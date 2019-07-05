مصطفى بكري: الجزيرة أصيبت بالعمى والخرس تجاه ما يحدث في اسرائيل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان المعادية لمصر، أصيبوا بالخرس الكامل والعمى إزاء ما يحدث في دولة الاحتلال الإسرائيلي من تظاهرات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان اختفت عن المشهد في دولة الاحتلال: "إن ما يجري الآن جريمة، تم التستر عليها، بينما تستغل تقارير زائفة توجه لمصر اتهامات كاذبة مثلما تفعل منظمة العفو الدولية، ورغم ذلك لا أحد يتحدث عن إسرائيل، وهي ازدواجية تعودنا عليها".

وتشهد إسرائيل مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل إثيوبي (يهود الفلاشا) مع الشرطة، رط تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالي.

وفي مساء يوم الأحد الماضي في بلدة كريات حاييم شمال حيفا، قتل المراهق سولومون تيكاه 19 عاما، على يد أحد رجال الشرطة خارج الخدمة، ادعى أنه كانت هناك مشاجرة بين شبان وعندما حاول التفريق بينهم وتعريف نفسه، قذفه الشبان بالحجارة وشعر بأن حياته في خطر، فأطلق الرصاص عشوائيا فأصابت المراهق وقتلته، وفقا لموقع "بي بي سي".