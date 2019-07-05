أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مساء اليوم، جولة مفاجئة سيرًا على الأقدام من ميدان الساعة حتى سينما النصر الصيفي بدمنهور، للتفتيش على السيارات التاكسي، والتأكد من عدم استغلال سائقيها للمواطنين والمغالاة في الأجرة بأعلى من تعريفة ركوب التاكسي وهي بعد الزيادة 6 جنيهات فتح عداد وكل كيلو جنيه.

واستوقف المحافظ، عددًا من سائقى تاكسيات الأجرة واطمأن من الركاب على مدى الالتزام بتشغيل العدادات لعدم استغلال سائقي التاكسي لإجراءات زيادة أسعار الوقود والبنزين، وسأل الركاب عن الأجرة التي تم الاتفاق عليها مع السائق ومدى التزام السائقين بالأسعار المقررة وعدم مغالاتهم في الأسعار.

ووجه المحافظ، بضرورة تواجد لجان مرورية بالشوارع والمواقف، لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة، مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الكمائن المرورية، مطالبًا المواطنين بعدم السماح لسائقي التاكسي والأجرة باستغلالهم مع الإبلاغ فورًا عن أي سائق يستغل الركاب ويغالي في أجرة الركوب.