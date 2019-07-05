محافظ البحيرة يتفقد مجمع مواقف دمنهور لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء اليوم، مجمع المواقف بدمنهور، بعد اعتماد التعريفة الجديدة وإعلانها والتي روعيّ فيها المسافة بالكيلو على جميع الخطوط وحالة الطريق تناسبا مع نسبة الزيادة في المحروقات كما روعيّ فيها الصالح العام.

وتابع المحافظ أعمال وضع البنرات على جميع الخطوط الرابطة بين المراكز بعضها البعض وبين المحافظة وباقي المحافظات، حيث تم إعلانها بشكل واضح وتضمنت البنرات تليفونات الخط الساخن الخاص بتلقي شكاوى سيارات الأجرة على رقم 144 - 16528 وأرقام تليفون مشروع مجمع المواقف، كما تم تجهيز استيكرات لاصقة لوضعها على جميع الميكروباصات وتشكيل لجان للمتابعة والتأكد من التنفيذ.

وأجرى آمنة، جولة داخل الموقف تفقد خلالها جميع الخطوط وأتوبيسات النقل الداخلي وسيارات السيرفيس، والتقى عددا من المواطنين والسائقين على جميع الخطوط، للاطمئنان على حسن سير العمل بشكل منتظم.

وقال المدير التنفيذي لمشروع المواقف، إنه جرى توفير عدد من الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتاتجات الخاصة، لنقلهم إلى أقرب وسيلة نقل لقضاء احتياجاتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.