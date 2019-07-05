انفعل عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، على خلفية بيع تمثال توت عنخ آمون في صالة مزادات كريستيز بلندن، قائلا "يوم أسود في تاريخ علم الآثار".

وأضاف حواس خلال استضافته على شاشة "CNN" العربية، "على من باع هذا التمثال أن يشعر بالإحراج، وعليه أن يشعر بالخجل من فعلته"، مشيرا إلى أنه غاضب جدا، وعلى العالم أن يكون غاضبا لمثل هذه الأفعال، لأنه لا توجد أخلاق في هذا الأمر.

واستطرد: "توت عنخ آمون ملك الملوك، وهو فريد من نوعه ومختلف جدا".

ورغم المحاولات العديدة التي قامت بها مصر لإيقاف المزاد الذي أقامته دار كريستيز للمزادات، لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن، بينها رأس الملك توت عنخ آمون، إذ سبق وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية، لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، إلا أن المزاد تم في موعده المحدد وبيعت الرأس بمبلغ 4 مليون جينة إسترليني.