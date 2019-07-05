قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ثورة 30 يونيو كانت سببًا من إنقاذ مصر من الدمار والحروب الأهلية والتدمير الاقتصادي، واصفًا إياها بأنها "عبور أكبر من عبور القناة في أكتوبر 1973 والأكبر في تاريخ مصر"، ووصف فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية بالفترة السوداء التي دُمر فيها كل ما هو مرتبط بحياة سليمة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تدعم السرقات والنهب والسطو على السيارات والاختطاف، من أجل تنفيذ خطة الفوضى الخلاقة، الأمر الذي صار منتشرا في عدد من الدول العربية.

وتابع أن مصر حققت مكاسب كثيرة بعد نجاح ثورة 30 يونيو، حيث استطاعت إعادة ما دُمر من الأخلاق والقيم والقانون، وعدلت الدستور وأعادت لحياتها النيابية غرفة نيابية ثانية، وهي مجلس الشيوخ.