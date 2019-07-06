حذر الإعلامي عمرو أديب، لاعبي المنتخب المصري من الاستهانة بمنتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين غدا في دور الـ16.

وقال أديب خلال تقديم برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على شاشة "mbc مصر"، أن خروج المنتخب المغربي من البطولة على يد منتخب بنين درس مؤلم يجب أن يتعلم منه المنتخب المصري: "لازم ناخد بالنا بكره وهزيمة المغرب بتقول للمنتخب المصري متفردش قلوعك عشان بتلعب فريق من فرق التوالت في المجموعات، لابد من التركيز وبذل المجهود".

وأضاف: "لازم الجمهور يشجع لأني حاسس إن الجمهور رايح يتصور سيلفي وخلاص، ولازم نوزع مجهودنا على الشوطين في التشجيع".

واستطرد: "وبالنسبة للسادة النقاد، بلاش حكاية كعبنا أعلى من الفرق دي، ودعاء الوالدين مش هيكسبنا بكرا، الكورة مفيهاش حاجة اسمها كعبنا أعلى، وبنين مكنش معاها جمهور عشان يشجعها وكسبت، لكن لازم يكون فيه خطة ولعيبة وتركيز".

وأصبح منتخب المغرب حديث وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة، بعد إقصاءه من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على يد منتخب بنين الذي بات الحصان الأسود في كان حتى الآن.

واستطاع منتخب بنين التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب المغرب بضربات الجزاء الترجيحية، حيث كان الوقت الأصلي بينهما انتهى بهدف لكل منهما.