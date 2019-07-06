عرض برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، تقريرًا تلفزيونيًا عن ندوة عقدتها مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول قارة أفريقيا والقضاء على الجهل ومكافحة الإرهاب.

وقال ممدوح عباس، رجل الأعمال ورئيس المؤسسة، إن مشاكل القارة تتجاوز كثيرًا الكلمات، مشددًا على وجوب اقتحامها بسرعة محاولة لحلها.

وأضاف، أن القيادات السياسية في القارة قادرة على تحقيق هذا، مؤكدًا أن جزءً من مشاكل القارة هو الجهل والتعليم والصحة.

وتابع أن معدلات التنمية يمكن أن تصل في القارة إلى متواليات عددية شرط الاهتمام بالاستثمار.

بدوره، قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر جزء من أفريقيا، مشيرًا إلى أنها تربطها علاقات بينية بمختلف دول القارة، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار دور مصر التاريخي في التفاعل مع القضايا الأفريقي.