محافظ الدقهلية يتفقد مواقف ومحطات وقود لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الليلة، عددا من مواقف ومحطات تموين السيارات بالمحافظة، للاطمئنان على سير العمل بالتعريفة الجديدة بعد تطبيقها، وزار موقف طلخا الجديد، وموقف الأتوبيس الجديد وموقف الدراسات.

ووجه المحافظ رئيس مركز طلخا ورئيس حي شرق ومديري المواقف بالمتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب داخل كل موقف وفي مكان ظاهر للجميع وكتابة خط السير المحدد لكل سيارة سواء داخل المدينة أو بين المدن.

وطالب المحافظ العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور، بضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط سير السيارات خارج وداخل المدينة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

وقال محافظ الدقهلية إنه من المقرر توفير عدد من الأتوبيسات بكل مركز، للعمل من أجل دعم منظومة النقل بالمحافظة.

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من محطات تموين السيارات بطلخا والمنصورة، واطلع بنفسه على عدادات ماكينات التموين للوقود والغاز، وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة وعدم حجب الوقود وإلا سيتعرض المخالفين لأشد العقاب.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.