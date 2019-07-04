احتفل، مساء أمس، اللاعب الدولي سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني بعيد ميلاد أخته بتورتة تحمل صورته، برفقة أسرته في المنتجع السياحي الذي يقيم فيه اللاعب وأسرته منذ وصوله مدينة الغردقة بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وأعدت إدارة المنتجع السياحي تورتة عليها صورة راموس، الذي وصل، إلى مدينة الغردقة مساء الثلاثاء الماضي في جولة سياحية برفقة أسرته في رحلة سياحية تستمر لمدة 5 أيام.

واستقبل المنتجع السياحي اللاعب وأسرته بوضع "بوسترات" دعائية ضخمة تحمل صوره محاطة بالبلونات على حوائط المنتجع من الخارج للترحيب به.

وأفادت إدارة المنتجع السياحي بسعادة راموس وأسرته معربا عن إعجابه وانبهاره بجمال وسحر الغردقة كمدينة سياحية من خلال زيارته لأحد الجزر وقضائه رحلة بحرية، برفقة أسرته متمنيًا للمنتخب المصري الفوز بالبطولة الأفريقية.

وفي تصريحات صحفية، قال كامل أبو علي، إنه وجه دعوة إلى اللاعب الشهير لقضاء رحلة سياحية بعدة أماكن سياحية بمدينتي القاهرة والغردقة بهدف دعم وتنشيط السياحة وتسويق الأماكن السياحية بالغردقة بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.