كامل أبو علي يكشف موعد مغادرة راموس وأسرته للغردقة

احتفى كامل أبو علي، رجل الأعمال، ورئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، بزيارة سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد إلى مدينة الغردقة، موضحًا أنها تُعد ترويجًا للسياحة المصرية وإظهار مصر بالصورة المثالية.

وأضاف أبو علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار" مساء الخميس: "راموس سعيد جدا هو وأسرته المكونة من 13 فردا، والأمور تسير على ما يرام والبرنامج السياحي مثل ما كان يتوقعه اللاعب وأسرته بل أفضل بكثير".

وأشار إلى أن راموس سيغادر الغردقة يوم الأحد المقبل، استعدادًا للموسم الكروي للعام القادم والتدريبات التي من المفترض أن تبدأ الاثنين، معربًا عن تمنياته بتواجد راموس ولاعبين آخرين في العام القادم بمصر، كون أن زيارة النجوم والمشاهير وتواجدهم في مصر تعمل على ازدهار السياحة وتروج لها.

وأوضح أن الوضع الحالي في الغردقة جيد للغاية واشغالات الفنادق ممتازة بالرغم من أننا لم نستغل مواردنا الكاملة في تنشيط حركة السياحة لكننا نعتقد أن في الفترة القادمة سيكون الأوضاع أفضل مما هي عليه الآن.

ووصل راموس إلى مطار الغردقة الدولي أمس، في رحلة عائلية لمدة 5 أيام برفقة زوجته وأبنائه في ضيافة أحد رجال الأعمال المصريين.