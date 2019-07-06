تحرير محضر لمحطة وقود لم تعلن عن الأسعار في الإسكندرية

شنت إدارة تموين غرب الإسكندرية، برئاسة خالد عبدالفتاح مدير الإدارة، وإشراف عبدالرازق الطيب رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من استغلال جشع التجار.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لأحد محطات تموين الوقود، لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد عمل المخابز، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، ومحضرين استخدام أسطوانة غاز تجارية بمنطقة بها غاز طبيعي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.