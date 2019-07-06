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البابا تواضروس يُسيم 23 كاهنا جديدا للكنيسة

البابا تواضروس يُسيم 23 كاهنا جديدا للكنيسة

السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر المحروقات

السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر المحروقات

أهالي إدكو يشيعون جثمان الطفل "حسام" بعد 5 أيام في أعماق المياه

أهالي إدكو يشيعون جثمان الطفل "حسام" بعد 5 أيام في أعماق المياه

انتشار واسع لمندوبي مراكز اختبارات القدرات بمحيط جامعة القاهرة

انتشار واسع لمندوبي مراكز اختبارات القدرات بمحيط جامعة القاهرة

أعيرة الذهب تواصل الهبوط وتفقد 7 جنيهات اليوم

أعيرة الذهب تواصل الهبوط وتفقد 7 جنيهات اليوم

باحث اقتصادي: سياسات أردوغان تضر بالاقتصاد التركي

باحث اقتصادي: سياسات أردوغان تضر بالاقتصاد التركي

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الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

الأسعار الجديدة لأجرة جميع المواصلات داخل القاهرة الكبرى

الأسعار الجديدة لأجرة جميع المواصلات داخل القاهرة الكبرى

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