أحيا أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، حفلا غنائيا ضخما على المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية.

حمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة"، وجاء امتدادا للنجاح الكبير والمستمر الذي حققه حفله الأول "وتر عبد الحليم" .

حرص "شاكر" على إجراء بروفة قبيل الحفل بساعات بمشاركة فرقته الموسيقية والنجم اللبناني مروان خوري الذي شاركه تقديم أغنية "مشتريكي" كدويتو ونال إعجاب الجميع.

وأفتتح أمير الغناء العربي حفله بأغنية "شبهك اوي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للحضور وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال.

كما قدم وصلة غنائية طربية من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت المزيد من التصفيق الحار وعبارات الحب منها "لسة بتسألي"، "نسيانك صعب"، "يارتني"، "ياريتك معايا"، "بعد حبك"، "وعد مني"، "بحبك أنا"، "غلطة" ، "أغلى بشر"، "الله حسيبي عليك"، "أمرك"، "لوبتحب"، "علي الضحكاية "، "جانا الهوى" ،"سواح"، "احتياطي"، "أنا قلبي ليك"، "كل ليلة"، "لورحت بعيد" و "كدة برضه ياقمر".

يقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة عبد الله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

والحفل من تنظيم عبد الله أبو الجدايل رئيس مجلس ادارة "بلو دايموندز" وعبد الله دنبر ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم pmg مدير أعمال النجم الكبير هاني شاكر.