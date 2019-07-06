بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والنوعية في كفر الشيخ  

بدأت جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والتي تستمر حتى 20 يوليو، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة التربية الرياضية بنين وبنات وكلية التربية النوعية.

وقالت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم، إن مكتب التنسيق بدأ في التاسعة صباحاً في استقبال الطلاب وتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الجامعة، أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها أتاحت الجامعة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع الجامعة علي شبكة الإنترنت http://www.kfs.edu.eg/.