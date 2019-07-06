"حماية المستهلك" ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحريك أسعار الوقود

قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ الجهاز رفع استعدادته للدرجة القصوى، لمتابعة ورصد أي ممارسات ضارة، ومراقبة الأسواق بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود أمس.

عبدالراضي: تحريك سعر الوقود يصب في مصلحة المواطن.. ومهمتنا ضبط الأسواق

وأضاف "عبدالراضي"، خلال مداخلة هاتفية مع سمر نعيم، مقدمة برنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، إن تحريك سعر الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تصب في مصلحة المواطن، مؤكدًا أن الجهاز الذي يترأسه مهمته ضبط الأسواق من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لمتابعة ورصد أي ممارسات سلبية وضارة بالمواطن.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنَّ الجهاز ضبط مخزن أنابيب غاز يستغل المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية ضده، مؤكّدًا أنَّ هناك تنسيق تام مع مباحث التموين والرقابة التموينية، مطالبًا المواطنين بضرورة الاتسام بالوعي والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عن طريق الخط الساخن 19588 أو موقع الجهاز الإلكتروني.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنَّ تعريفة الركاب جرى تحديدها من قبل المحافظين ووضع لافتات ملصقة على السيارة بالتعريفة الجديدة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح أمس، تحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.