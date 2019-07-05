خصصت غرفة عمليات محافظة القاهرة، أرقام تليفونات للتواصل مع المواطنين للإبلاغ عن مخالفات، وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات، من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة وهي 23912136- 23907147.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على قيادات المحافظة عدم التهاون مع أي شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات جميع أجهزة المحافظة وكافة الوزارات تعمل لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وغرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى.