تحصيل 1.5 مليون جنيه غرامات في حملة تنفيذ أحكام بالقناطر

شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة على الهاربين من الأحكام القضائية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين وتحصيل مليون ونصف غرامات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية برئاسة المقدم مروان الحسيني رئيس المباحث بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وأسفرت الحملة عن "محمد. م. ك" (34 سنة ـ عاطل ـ ومقيم الخرقانية ـ دائرة المركز المحكوم عليه في القضية رقم 54 لسنة 2019م جنايات أ د ط مركز القناطر الخيرية ـ سلاح، كلي رقم 94 لسنة 2019 م جنوب بنها، الحكم 3 سنوات وغرامة 500 جنيه).

كما تم ضبط 28 حكم حبس جزئي و5 أحكام حبس مستأنف، و13 غرامات، و11 محكوما عليهم، وتحصيل مبالغ مالية بقيمة 1.540.420 مليون جنيه.