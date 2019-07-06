الكشف على 1100 مواطن بالمجان في دمياط ضمن "حياة كريمة"

أعلنت منال ميخائيل، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1100 مواطن وذلك خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي نفذتها مديرية الصحة بدمياط بقرية أولاد خلف التابعة لمركز فارسكور.

وأكدت محافظ دمياط، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان مضيفة تم تحويل 41 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وكذلك اتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالتين.

وذكرت ميخائيل أن تلك القوافل التي يتم تنظيمها تباعا بقرى ومدن المحافظة تأتى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" والتي تهدف لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، مجددة شكرها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتوفيرها كل سبل الدعم لنجاح تلك القوافل وتعاونها المستمر لتطوير المنظومة الطبية داخل المحافظة.