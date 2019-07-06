تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية تابعة لشركات خاصة بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي رقم 308 و380 والمتجهتان إلى جدة، ورحلة رقم 871 والمتجهة إلى أبها، وتأخر إقلاع رحلتي شركة رقم 544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة رقم 408 المتجهة إلى مسقط، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

ولفتت المصادر، إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات دون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.