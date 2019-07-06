سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة أوسيم.

وجاء في تحريات المباحث أن حريقا شب في إحدى الشقق السكنية بسبب ماس كهربائي، وأتت النيران على محتويات الشقة، التي تقع في الطابق الثاني بعقار سكني مكون من 3 طوابق، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وانتقلت للمعاينة، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.