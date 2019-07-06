نشر الفنان إدوارد، مجموعة صور من خطوبة الفنانة ميار الغيطي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق على الصور كاتبًا: "ألف مبروك الخطوبة ميار الغيطي"، وجمعت الصور إدوارد، بميار الغيطي، ومي سليم وشقيقتها دانا اللتين حرصتا على الحضور للتهنئة.