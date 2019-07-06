تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من تحرير قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 871 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 497 حكما، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من تحرير 64 قضية تموين متنوعة، و63 قضية متنوعة في مجال إزالة التعديات، وقضية اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين أسلحة بيضاء، وتنفيذ 256 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.