أكّد سامح عاشور نقيب المحامين، أنَّ المحاماة رسالة للدفاع عن الحق والعدل وحقوق الإنسان والديمقراطية، وكل القيم النبيلة في المجتمع، وكذلك الدفاع عن الوطن واستقلاله، وحرية المواطن.

وأوضح "عاشور"، خلال كلمته بحفل حلف اليمين القانونية الشهري للمحامين الجدد، والمنعقد اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أنَّ العدالة قيمة كبرى لا تقبل التجزئة، مشيرًا إلى أنَّ أهم أدوار المحاماة استرداد حقوق الأفراد.

عاشور لشباب المحامين: ما درستموه بكلية الحقوق غير كاف لممارسة المهنة

ووجه نقيب المحامين، رسالة لشباب المهنة أكد خلالها أهمية الالتزام بالمظهر اللائق المتمثل في ارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والبعد عن الملابس الضيقة، والشفافة، مشيرًا إلى أنَّ الانطباع الأول تجاه المحامي يكون من مظهره، ويجب ألا يقل عن أقرانه في منظومة العدالة، كالقضاة وأعضاء النيابة.

وشدد "عاشور"، على أنَّ النقابة ستقابل أي تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم، لأن أي إساءة تمس المحامين بشكل عام، وليس المحام وحده، مضيفًا: "يجب أن تكونوا على كفاءة علمية تؤهلكم لحمل رسالة المحاماة العظيمة".

وأوضح أنَّ ما درس في كلية الحقوق من مواد أكاديمية غير كاف للعمل بمهنة المحاماة، بل يلزم التزود بدراسات أكاديمية في الجامعات كالماجستير والدكتوراه، أو الدراسات الحرة والقراءة في فروع القانون، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم.

وتابع "عاشور": "لكي تكون محامي متميز عليك بالقراءة في كل مناحي المعرفة، كالتاريخ، والعلوم، والأدب، وغيرها، لزيادة المعرفة العامة وليست القانونية فقط"، منوها بأنَّهم سيتلقون في معهد المحاماة ما يجعلهم قادرين على حمل تلك رسالة المحاماة العظيمة.

وحضر حلف اليمين، كل من يحيى التوني أمين الصندوق بنقابة المحامين، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومحمد الكسار، وإبراهيم عبدالرحيم، ومصطفى البنان، وماجد عبداللطيف، وأحمد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ومحمد الهواري عضو المجالس الفرعية.