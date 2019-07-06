فرج عامر يشيد بتكليفات السيسي للحكومة بضبط الأسواق والأسعار

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق والأسعار، مؤكدا: "الرئيس السيسي يحرص دائما على إعطاء أولوية قصوى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبأسعار في متناول محدودي الدخل وغير القادرين".

وطالب، الحكومة، في بيان اليوم، بالتنفيذ الدقيق لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار.

وأكد، "أن الأمر يتطلب تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب من خلال الاتجاه إلى رفع الأسعار دون أي مبرر"، معلنا تأييده التام والمطلق لهذه التكليفات من الرئيس السيسي للحكومة.

وأضاف النائب، أن التحرك السريع من جميع المسؤولين وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان له آثاره الإيجابية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، لافتا أنه "أكبر دليل على ذلك التدخل الحاسم من رئيس الوزراء بنفسه لضبط تعريفة ركوب وسائل النقل بعد تحريك سعر المحروقات".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح أمس، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.