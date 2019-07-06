تلقى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من سوزان خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو ضمن 40 دولة.

وأكد التقرير مشاركة وفد مصر برئاسة سوزان خليف في فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة الثلاثين للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو بباريس خلال الفترة من 24 يونيو إلى 3 يوليو الجاري، بمشاركة وفود أكثر من 100 دولة، إضافة إلى مراقبين من الهيئات الدولية المختلفة، بحضور كيو سينج نائب المدير العام لليونسكو.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تقرير المكتب التنفيذي العام، وتقارير اللجان الدولية الفرعية، والأنشطة العامة للجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الدولية للمحيطات، وكذلك مناقشة الاقتراحات الخاصة بالعقد العالمي للتنمية المستدامة لعلوم المحيطات والذي أطلقته الأمم المتحدة ليكون خلال الفترة من 2021- 2030، وتولت اللجنة الدولية لعلوم المحيطات (IOC) هذه المهمة، وجرى اختيار 19 خبيرا على مستوى العالم على أساس الكفاءة والخبرة ومنهم سوزان خليف؛ للمشاركة في إعداد البرنامج التنفيذي لهذا العقدوأوضح التقرير دعم أعضاء اللجنة الدولية لعلوم المحيطات مصر فى تنظيم مؤتمر "عموم أفريقيا للتنمية المستدامة 2030"، والذي من المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ أكتوبر 2020، بمشاركة أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، والذي ينظمه المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمشاركة اللجنة الأفريقية الفرعية المنبثقة من اللجنة الدولية للمحيطات.

وأضاف التقرير أنه تم إعادة إجراء انتخابات عضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو الأربعاء الماضي، وجرى إعادة انتخاب مصر لعضوية هذا المجلس.