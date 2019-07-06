قال خالد العرفي رئيس مركز ومدينة تلا، إنه جرى شن حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المركز بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضر رقم 1124 لسنة 2019 جنح أمن دولة ضد المواطن "ع. أ" أمين عهدة الجمعية التعاونية للبترول بناحية سماليج لقيامة بتهريب 3400 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء دون إشراف التموين عليها وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المذكور.

جرى تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة محطات الوقود والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية حفاظا على حقوق ومصلحة المواطنين وذلك إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء صباح أمس الجمعة الموافق 5 يوليو 2019.

من جهته شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على استمرار المتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء.

وكان المحافظ، قد سبق ووجه بتفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى على الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها.