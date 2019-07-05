أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، شن حملات مكثفة على محطات بيع الوقود بمدن ومراكز المحافظة قبيل تحريك أسعار المواد البترولية أسفرت عن ضبط 32 ألف لتر بنزين 80، و45 ألف لتر سولار، بإجمالي كمية 78 ألفا و270 لتر بنزين وسولار تجميع وامتناع عن بيع بمحطات الوقود.

وألقت قوات الأمن القبض على "ر.ب.ا.ع"، صاحب محطة تموين بأبوزيادة التابعة لمركز كفر الشيخ، لحجبه عن التداول 1000 لتر سولار وتجميع 13 ألف لتر سولار لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر رقم 273 جنح أمن دولة طوارئ بمركز كفرالشيخ لسنة 2019.

كما تم ضبط "ع.ا.م.ع.ا.ع"، صاحب محطة تموين سيارات بناحية قرية أبوناعم التابعة لمركز قلين، لتجميعه 10 آلاف لتر سولار و9 آلاف و500 لتر بنزين مدعم، لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم التحفظ على المضبوطات.

وحُرر محضر رقم 206 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019، وضبط "ح.ع.ا.ع.ا.ن" صاحب طلمبة بنزين مدعم (محطة رصيف) مدعم دون ترخيص بقرية الو دنيا التابعة لمركز مطوبس لتجميعه 9 آلاف و200 لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 385 جنح أمن دولة طوارئ بمركز مطوبس لسنة 2019.

كما تم ضبط ضبط "ا.م.ع.خ"، صاحب طلمبة بنزين 80 مدعم (محطة رصيف) مدعم دون ترخيص بقرية دميش التابعة لمركز مطوبس، لتجمعيه 6 آلاف و350 لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 386 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس لسنة 2019، وضبط "ع.أ.م.ا"، صاحب طلبمة سولار مدعم (محطة رصيف) مدعم دون ترخيص بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق لتجميعه 6 آلاف و600 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وحُرر محضر رقم 305 جنح أمن دولة طوارئ بمركز دسوق لسنة 2019.

كما تم ضبط "ن.ا.ه.س.ا" صاحب طلمبة بنزين 80 مدعم ( محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بشارع سعد زغلول ببندر سيدي سالم لتجمعيه 3 ألاف لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وحُرر المحضر رقم 436 جنح أمن دولة طوارئ بمركز سيدي سالم لسنة 2019م.

وضبط " ع.ا.ع.ا.ا" صاحبة طلمبة بنزين 80 بنزين مدعم (محطة رصيف ) مدعم دون ترخيص بشارع المركز ببندر سيدي سالم لتجميعه ألفين لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 426 جنح أمن دولة طوارئ بمركز سيدي سالم لسنة 2019م.

وضبط "م.ع.ا.ع.ا" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لتجميعة ألف و500 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 325 جنح أمن دولة بمركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "أ.ر.ع.أ" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بودن ترخيص بشارع المركز ببندر سيدي سالم لتجميعه ألف و40 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 22271 جنح موكز سيدي سالم لسنة 2019م.

وضبط "م.ع.ا.ع.ا.ح" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدوت ترخيص بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لتجمعيه ألف و500 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 325 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م.

وضبط "خ.م.ا.ا" صاحبة طلمبة بنزين 80 مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بالحامول السعيد التابعة لمركز الحامول لتجميعها ألف و60 لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 10305 جنح مركز الحامول لسنة 2019م.

كما أسفرت الحملات عن ضبط "ي.م.إ" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف) مدعم بدون ترخيص بقرية الكرادوة التابعة لمركز دسوق لتجميعه 900 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 326 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م.

وضبط "س.ع.ع.ا" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بقرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدي سالم لتجميعه ألف و 120 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 445 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم لسنة 2019م، وضبط "م.ا.ع.ا.ا" صاحب محطة مواد بترولية بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق لتجميعه وامتناعه عن بيع ألف و500 لتر بنزين 80 مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 364 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م.

وضبط "ر.م.ر" صاحب تمويل سيارات بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لامتناعه عن بيع المواد البترولية وحجبها عند التداول بالمحطة خاصته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر رقم 314 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "ع.ا.ع.ا" صاحب تمويل سيارات بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لامتناعه دسوق لامتناعه عن بيع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالمحطة خاصته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر رقم 315 جنح أمن دولة طوارئ بمركز دسوق لسنة 2019.

وضبط "أ.ر.ب" صاحب تمويل سيارات بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق لامتناعه عن بيع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالمحطة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر رقم 365 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م، وتم تحرير محاضر لتلك المحطات وتشديد الرقابة والمتابعة.

شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة محطات الوقود والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية مع التأكد من التزام كافة المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود