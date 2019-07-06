تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالمياً في حالات الانتحار.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 بلغت 69 حالة، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه وفقاً للبيانات المتاحة طبقاً لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها "الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية" لسنة 2016"، فإن معدل الانتحار في مصر من المعدلات المنخفضة جداً على مستوى العالم، وتحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو ما أكده البنك الدولي أيضًا.

وناشد كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين.